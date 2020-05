Mecklenburg-Vorpommern : 2020 wird wohl kein einziger neuer Mast gebaut

Das Funkmast-Projekt des Landes verzögert sich massiv. Digitalminister Pegel: Habe schon immer gewarnt

von UREI

01. Mai 2020, 19:00 Uhr

MV bleibt wohl noch lange Funkloch-Land: Das Funkmasten-Programm des Landes für einen besseren Handy-Empfang verzögert sich nach Angaben aus dem Energieausschuss des Landtages erheblich. In diesem Jahr werde wohl kein einziger neuer Mast aufgestellt. Fraglich sei sogar, ob das noch im ersten Halbjahr gelingt.

„Es wurden große Versprechungen gemacht, aber nicht gehalten“, sagte die digitalpolitische Sprecherin der oppositionellen Linksfraktion, Eva-Maria Kröger, unserer Redaktion. Energieminister Christan Pegel (SPD) habe noch nicht einmal die Unterlagen für das Notifizierungsverfahren beim Bundeswirtschaftsministerium und der EU eingereicht. Ein solches Verfahren ist aus beihilferechtlichen Gründen nötig – sonst gibt´s keine Förderung.

Der Landtag hatte das Funkmasten-Programm vor fast genau einem Jahr beschlossen. Initiiert wurde es durch die mitregierende CDU, die damit schon 2018 in den Kommunalwahlkampf gezogen war. „Uns dauert das alles viel zu lange“, ärgerte sich denn auch der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Wolfgang Waldmüller. Diesmal läge es aber wohl nicht an der Landesregierung, nahm er den Koalitionspartner in Schutz. Die Verzögerung sei auch durch Corona verursacht, dafür könne niemand etwas. So müsse das Land eine eigene Gesellschaft gründen: „Coronabedingt konnte dieses Gremium aber nicht zusammentreten.“ Corona war im März dieses Jahres ausgebrochen – ein knappes Jahr nach dem Landtagsbeschluss.

Für Waldmüller ist neben Corona erst mal ein ganz anderer Schuld: Die Telekom verweigere sich anders als die anderen Anbieter einem Markterkundungsprojekt. „Beide Aspekte zusammengenommen dürften uns ein halbes Jahr für die Umsetzung der Landtagsbeschlüsse gekostet haben“, sagte der Abgeordnete. „Das Verhalten der Telekom halte ich für höchst arrogant. Im Land ist alles vorbereitet. Im Juni wird die Zertifizierung eingereicht. Dann liegt der Ball endgültig im Feld von Bund und EU.“

Energieminister Pegel will gleich gar nicht von einer Verzögerung reden. „Der Minister hatte von Anbeginn an vor übermäßig positiven Erwartungen gewarnt und dem immer eine seriöse Zeitplanung gegenübergestellt“, sagte eine Ministeriumssprecherin. „Von einer Verzögerung kann hier nicht die Rede sein.“ Die Landesregierung arbeite intensiv an der landeseigenen Gesellschaft zum Aufbau von Mobilfunkmasten. Die Europäische Kommission müsse die geplante Tätigkeit der Landesgesellschaft vor allem unter dem Wettbewerbsaspekt genehmigen. „Aus diesem Grunde hat die Landesregierung ein Gutachten über die Ausgestaltung der Gesellschaft ausgeschrieben und beauftragt. Es soll noch in dieser Jahreshälfte der Europäischen Kommission zugestellt werden.“ Für solche Genehmigungsverfahren bei der Kommission seien in der Regel mehrere Monate einzuplanen. Erst wenn die Genehmigung vorliege, könne die Landesgesellschaft mit dem Ausbau der Mobilfunkmasten beginnen.