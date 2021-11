Ursache unklar : 20-Jähriger tot in Greifswald gefunden

Eine Spaziergängerin hat an einem Feldweg in Greifswald die Leiche eines jungen Mannes gefunden.

Greifswald | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurde wegen der unklaren Todesursache ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, der zu Besuch in der Region Greifswald war. Ein Notarzt hatte am Fundort den Tod des bekleideten Mannes festgestellt. Bisher gebe...

