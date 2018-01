Aktion Wünschewagen : 121 186,01 Euro – danke, liebe Leser!

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Dank unserer Leser ist die Spendensumme für unsere Weihnachtsaktion zugunsten der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in den vergangenen Tagen noch weiter gestiegen – auf 101 508,04 Euro in Mecklenburg-Vorpommern und 19 677,97 Euro in der Prignitz! Auch nach der Abschlussfeier und den Feiertagen haben noch viele Leser gespendet, damit Schwerstkranken letzte Wünsche erfüllt werden können.

Große Freude und Dankbarkeit beim ASB in Mecklenburg-Vorpommern: „Mit dieser Unterstützung können auch in diesem Jahr viele Wünsche erfüllt werden.“ Auch Jürgen Haase, Geschäftsführer des ASB-Landesverbands Brandenburg, freute sich über das tolle Ergebnis: „Es ist hervorragend, dass diese Summe in der bevölkerungsarmen Prignitz zusammengekommen ist, das reicht für mehrere Touren.“ Ein herzliches Dankeschön geht unter anderem an:

Marianne Ahrens, Regina und Dietmar Arendt, Gisela Bahr, Lisas Ballschmieter, Yvonne Bauermann aus Güstrow, Kirsten und Dr. Ulrich Blau aus Kirch Rosin, Marie-Luise Böck, Hannelore Bohnhoff, Torsten Bolin aus Rostock, Barbara und Wolfgang Boock, Karl-Ernst Borgwardt, Gernot Böttcher aus Schwerin, Renate und Peter Bracker, Hannelore und Rudolf Brauner, Gudrun und Harald Brungs, Rita und Herbert Burchard, Sigrid und Siegfried Bürger, Marianne Barten aus Schwerin, Gerda Behrendt, Simone Behrendt, Belegschaft BStU.

Außenstelle Schwerin in Leezen, Karen Bläser aus Parchim, Katrin und Sören Block, Friedrich Wilhelm Bluschke aus Raben Steinfeld, René Bresemann aus Rostock, Christina und Rüdiger Brüning, Cornelia und Bernd Dankert, Gabriele Debuch aus Crivitz, Cornelia und Klaus Deffke, Doreen Detmering, Jörg Diegelmann aus Wittenförden, Birgit Drinkgiern, Waltraud Döbler, Margarete Doleschal, Mechthild Dölling, Regina Dorfmann aus Schwerin, Karin Dreier, Hilde und Klaus Dressler, Petra Drieseberg, Evelin und Jörg Ebert, Andrea Ehmer, Renate und Frank Eisert, Sybille und Dietmar Enthaler, Zehra und Enrico Entschew aus Berlin, Elde-Apotheke Lübz, Karin und Hans-Peter Ernst, Angila und Harald Fiedler, Horst Finger, Christel und Wolfgang Fischer, Irmgard Fischer, Ramona und Ortwin Fenzlaff, Horst Fiebig, Gabriele und Joachim Fronk, Anke Fuchs aus dem Ostseebad Nienhagen, Rudolf Flömmrich, Helgard Frenz aus Zickhusen, Reinhold Fritz aus Schwerin, Diana und Oliver Gaede aus Retgendorf, Petra Gerlach, Golfverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., Peter Glaus, Rita Gollembusch, Bärbel und Lutz Goethel, Silvio Griepentrog, Christina Gorski, Heidemarie Graack, Regina Griephan aus Plate.

Eva und Winfried Grocholski aus Crivitz, Brigitte Grünewald, Edelgard und Johann Guckler, Katja und Björn Guttler aus Drieberg, Hannelore Gutsche, Christel Haberland, Axel Hahn, Familie Harsdorf, Matthias Henning, Dieter Hess, Manuela und Holger Hinrichs, Helen Hintze aus Parchim, Manila und Ralf Holz aus Rövershagen, Irene und Harald Hormann, Jörn Hormann, Katja und Martin Hückstädt, Klaus Heesch, Waltraud und Peter Heinrich, Waltraud Gisela Hillmann, Gabriele und Holger Hofmann, Karl-Heinz Ihde und Kinder, IAG Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH aus Selmsdorf, Eleonore und Rolf-Dieter Jacobs, Gudrun und Horst Jarchow, Gabriele Jäger, Christel und Herbert Jahnke aus Ludwigslust, Sigrid Jahnke, Annett und Klaus Jaschinski, Ursula und Peter Julke aus Grambow, Waltraud Jornstedt, Doreen Jürs, Christel Kafka aus Wittenburg, Siegfried Kahlert, Karin und Gerhard Kalke aus Schwerin, Renate und Peter Kammlodt aus Wittenburg, Elke Kerstan, Bernd Kienappel, Hannelore Kirstein aus Rostock, Ingrid Kasten aus Grabow, Gundula und Carsten Keppler, Ute und Jörg Klawonn aus Wittenförden, Doris und Werner Koch, Angret Hanna Clara Krelle aus Güstrow, Petra und Martin Krohn aus Güstrow, Claudia und Reinhard Krüger aus Rostock.

Annemarie und Günter Krull, Sibille Kurschner, Helga Klawitter, Petra Klemz, Kurt Klein, André Klimt, Jürgen Kloss, Bärbel Klukaschewski, Irene und Hans Knackmuss, Karin Koberstein aus Söllnitz, Carola und Michael König aus Warin, Gabriele Konrad, Hans-Adolf Koop, Hermann Köppen, Joachim Kortmann, Alfred Koschade, Edda und Helmut Kowalkowski, Siegfried Krabs, Monika Kraus, Heinz-Martin Kreitz, Marion und Ulrich Kropp aus Hagenow, Kerstin und Detlef Kuhnigk, Christa Kuhnke, Henning Kutzbach aus Lübesse, Katrin und Richard Kwak, Bernd Lange, Dieter Levien, Ellen und Dipl. med. Wolfgang Liebschner aus Seehof, Edith Linke, LKT Lüftungs- und Klimatechnik GmbH Bützow, Kathleen Ladwig-Skiba, Christiane Lange aus Rostock, Heike Langer, Dolores Lempke, Jenny und Peter Lepsien, Wolfram Lindner aus Rostock, Mandy Lobert aus Rostock, Merly Loebe-Behrendt aus Rostock, Beatrix und Jürgen Lüders, Bernhard Lüneborg, Dieter Lück aus Schwerin, Veronika und Wolfgang Lüth, Birgit und Erich Manski, Gabriele und Matthias Marksch aus Vellahn, Margot und Jörg Massmann, Christine und Hans-Ulrich Meiburg, Gisela Meyer, Kathrin und Jens Miebs aus Plau am See.

Anni Moldenhauer, Susanne Moritz, Rosemarie Mühle, Anita Müller, Benno Müller, Hannes Müller, Claudia und Wilfried Mundt, Eckard Magunsky, Gertrud und Reiner Martin, Waltraut Mast, Erika Matzke, Eleonore Memmert, Regina Niemann & Birgit Hähling & Angela Fuge aus Schwerin, Betty und Heinrich-Wilhelm Nabein, Helga Nagel, Marianne und Erhard Naujox, Gitta Panke, Karin Pinnow, Jutta und Hans Pölkow, Helga-Ursula Palitzsch,Ingrid Palme aus Rostock, Jan Petri aus Schwerin, Michaela Pirl, Brigitte Pohlmann, Henning Prigge aus Schwerin, Ines und Gerd Pröfrock, Marianne Rabold, Briggite und Hans Radewald, Marion Radke aus Schwerin, Rosemarie und Gerhard Radowski, Gabriele Ramin, Erika Rathke, Barbara Rehmer, Karin Reinsch, Kathrin und Thomas Rehe, Heike und Jörg Ressel aus Kummer, Sybille und Achim Reuschel, Margitta und Peter Rölle, Gudrun Romahn, Christine, Torsten und Paul Roth aus Wöbbelin, Gustav-Adolf Rüdel, Dr. Angela Rudolph aus Lübstorf, Hans-Ulrich Rühlke, Brigit Runde, Marie-Luise und Heinrich Runge, Petra und Roland Radscheidt aus Consrade.

Margrit Rascher, Irene Rauer, Renate Reinbothe, Maike und Steffen Reister, Irene und Uwe Reyer aus Lützow, Ingeborg und Joachim Richter, Gisela und Jürgen Rohde, Heike und Bodo Romann, Anita und Helmut Ross, ROSTOCK PORT GmbH, Helga und Werner Salow, Margit und Dirk Scharnetzki, Brigitte und Volker Scheer, Käte und Erwin Scheumann, Erika und Klaus Schilling, Ursula Schleede, Petra und Uwe Schmalfeldt, Brigitte Schmidt, Christine Vera Elise Schmidt, Christel und Hermann Schmidtke, Manuela und Manfred Schult, Dr. Werner Schulz, Gerda Schulz, Gabriele Schulze, Christa und Josef Schulze-Harling aus Lüssow, Evelyn Schultz, Sabine Schumacher, Viola Schumann, Roswitha und Helmut Schwarz aus Wittenburg, Heta und Fritz Schwass, Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG, Stefan Schwesig, Heidemarie und Ralf-Henning Seidenspinner, Frank Seidenspinner, Ingrid und Jürgen Splitt, Thomas Springer, Angela und Manfred Stanko, Harry Steinhusen, Lotte Saborosch, Susanne Scherneck, Elfi Schmidt, Michael Schmidt, Birgit Schneider, Angret Schröder, Jutta Schultz, Carola Schwarz, Renate Schwensfeier, Dörte Schwenzer aus Parchim, Ingrid und Wilfried Sell, Maria Sembritzki, SOZIUS Pflege- und Betreuungsdienste Schwerin gGmbh, Birgit Stannieder, Gisela Stein, Gisela und Manfred Tews aus Groß Trebbow, Brigitte Thestorf, Solvey Thiem, Renate und Rolf Trapp, Monika und Dietmar Tripschu, Steffie und Wolfgang Vogel, Hannelore und Franz Vonderheide, Dorit Voss aus Raben Steinfeld.

Ruth und Rainer Wahls, Ilse und Gebhard Wallstabe, Karin und Manfred Walter, Soraya Warnke aus Warnow, Renate und Reinhard Wahlich, Brigitte Warthöfer, Wolfgang Widrat, Heidrun und Klaus-Dieter Wilke aus Gresse, Renate Walli Karla Hulda Witkowski, Hildegard Wuster, Rosemarie Weber, Dagmar Weinhold, Hannelore Wemmert aus Vellahn, Dieter Wigger, Kristina und Manfred Winzek, Rainer Wolf, Edeltraud Wundrak, Maria und Klaus Wünsche, Inge Ziebart, Doreen Ziel aus Kaeselow, Ingrid Ziplies, Hanna und Udo Zissler, Martin Zimmermann, Regina Zingelmann aus Selmsdorf, Ulrike und Norbert Zipprich, Ingelore und Karl-Heinz Zygaj.

