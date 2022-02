Rettungskräfte : 112 – Der Tag des Notrufs

Der 11. Februar ist der Tag des Notrufs in Europa. Denn der Anruf ist überall in der EU kostenlos und die Hilfe kommt schnellstmöglich

Mecklenburg-Vorpommern | Am 11. Februar ist der europäische Tag des Notrufs. Wer die Nummer 112 wählt braucht dringend Hilfe und bekommt sie auch schnellstmöglich. Am Tag des Notrufs soll an die Rettungskräfte erinnert werden, die jederzeit kostenlos zur Verfügung stehen. Auch Innenminister Christian Pegel sagt: „Diese Nummer rettet Leben. Der überwiegenden Anzahl der Deutsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.