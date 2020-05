Corona-Krise in MV : 10 600 Menschen profitieren von verlängertem Arbeitslosengeld

Die Zuwendungen für die Betroffenen werden automatisch verlängert.

von Jörg Ratzsch und Marc Niedzolka (dpa)

15. Mai 2020, 13:09 Uhr

Von dem im Bundesrat beschlossenen längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld profitieren in Mecklenburg-Vorpommern rund 10 600 Menschen. Das Arbeitslosengeld werde für die betroffenen Menschen automatisch verlängert, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel mit.

Der Bundesrat hatte am Freitag beschlossen, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld verlängert wird. Er soll wegen der derzeit schlechten Arbeitsmarktlage angesichts der Corona-Krise für all diejenigen um drei Monate verlängert werden, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember enden würde.

