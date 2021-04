Corona : „Wir haben zur Zeit keine sicheren Schulen“

Brandenburgs Kabinett muss am Dienstag entscheiden, wie es ab kommender Woche mit dem Unterricht weitergeht

Wenn am heutigen Dienstag das Kabinett in Potsdam zusammenkommt, wird es vor allem um eine Frage gehen: Wie geht es nach den Osterferien, also ab Montag, mit den Schulen weiter? Schließlich hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in der letzten Sitzung des Gesundheitsausschusses vor Ostern darauf aufmerksam gemacht, dass die Corona-Inzid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.