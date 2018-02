Schulkrankenschwestern gefragt : Wenn es in der Schule schmerzt

Das Brandenburger Modellprojekt Schulgesundheitsfachkraft zieht eine Zwischenbilanz

von Benjamin Lassiwe

16. Februar 2018, 05:00 Uhr

Wenn sich ein Kind beim Sportunterricht den Knöchel verstaucht, ist Sybille Rudnik da und leistet erste Hilfe. Auch bei Bauchschmerzen, Übelkeit und Nasenbluten ist die 47jährige Kinderkrankenschwester für die Schüler der Friedrich-Fröbel-Grundschule und der Regine-Hildebrandt-Grundschule in Cottbus da. Sybille Rudnik ist eine von zehn „Schulgesundheitsfachkräften“, die in einem Modellprojekt von Arbeiterwohlfahrt, Unfallkasse, AOK und dem Land an zwanzig Brandenburger Schulen im Einsatz sind. Darunter in Perleberg an der Oberschule und der Rolandschule. Gestern wurden in Potsdam erste Zwischenergebnisse des 1,1 Millionen Euro teuren Projekts, das im Oktober zu Ende gehen soll, vorgestellt.

„An den Grundschulen hat jedes zweite Kind die Hilfe der Schulgesundheitsfachkräfte in Anspruch genommen“, sagte Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). An den Sekundarschulen, die am Projekt beteiligt waren, sei es jede vierte Schülerin oder jeder vierte Schüler gewesen. Doch bei dem Projekt geht es nicht nur um erste Hilfe, wie sie normalerweise von Lehrern oder im Schulsekretariat geleistet werden würde. Es geht auch um Aufklärung und Gesundheitserziehung. „Ich habe den Kindern zum Beispiel mit Hilfe einer UV-Lampe gezeigt, wie man sich richtig die Hände wäscht“, sagt Sybille Rudnik.

Einige Tage danach hätten sie Eltern angesprochen: Plötzlich sei die Seife im heimischen Badezimmer immer alle. „Um gut zu lernen, müssen sich Kinder wohlfühlen, gut ernähren und gesund sein“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Für die Zukunft der Schulen in Brandenburg setzt die Sozialdemokratin ohnehin auf „Multiprofessionalität“: Neben Lehrkräften, dem Hausmeister und dem Sekretariat soll es künftig weitere Experten an den Schulen geben.

„In einer Schule müssen verschiedene pädagogische Professionen arbeiten“, sagt Ernst. Die Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung spielten heute eine andere Rolle als noch vor 30 Jahren. „Wir wissen nicht, wie die multiprofessionelle Schule in 10, 20 oder 30 Jahren aussieht.“

Um das Modellprojekt auf andere Brandenburger Schulen auszudehnen, würden deutlich mehr „Schulgesundheitsfachkräfte“ benötigt, als heute im Dienst sind. Und der Markt für Krankenschwestern und Pflegekräfte ist leergefegt. Woher würde man solche Mitarbeiter nehmen, ohne dabei den Markt zu kannibalisieren?

Golze zeigte sich gestern auf Nachfrage optimistisch, dass man für eine eventuelle Fortsetzung des Projekts, über die aber noch nicht entschieden ist, genügend qualifizierte Fachkräfte finden könnte. „Wir haben von den Krankenschwestern ja gehört, warum sie heute bei dem Projekt mitmachen“, sagte Golze. „Sie wollen vor allem die Vereinbarkeit ihres Berufs mit ihrer Familie besser organisiert bekommen.“ Die Möglichkeit, als Schulgesundheitsfachkraft zu arbeiten, könnte sogar dazu führen, dass mehr Menschen Interesse hätten, Kinderkrankenschwester zu werden.

Auch Angela Schwers, Vorstandsvorsitzende des Arbeiterwohlfahrt-Bezirks Potsdam machte gestern deutlich, dass es durchaus sein könnte, dass das neue Berufsbild auf Menschen anziehend wirkt, die ansonsten die Pflegeberufe ganz verlassen würden.