Brandenburg : Weniger Betten auf Kinderstationen

Brandenburg folgt einem bundesweiten Trend. Geringe Auslastung ist ein Grund

von svz.de

28. Januar 2019, 08:27 Uhr

Die Zahl der Betten in Kinderabteilungen der Brandenburger Krankenhäuser nahm leicht ab. Die landesweite Kapazität in der Kinderheilkunde sank von 2007 und 2017 von 677 auf 552 Betten, geht aus der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Linken-Fraktion her. Je 100 000 Einwohner standen in der Kinderheilkunde 2017 durchschnittlich rund 22 Betten zur Verfügung (2007: rund 27 Betten). Bundesweit sank die Gesamtzahl von 19 700 Betten (2007) auf 18 600 (2017). Das Gesundheitsministerium sprach von einem eher moderaten Rückgang wegen geringer Auslastung.