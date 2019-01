von svz.de

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Bizarre Eisgebilde haben sich am Ufer eines kleinen Baches an der Alt Madlitzer Mühle (Oder-Spree) gebildet. Solche schönen Bilder wird es in den nächsten Tagen landesweit häufiger zu sehen geben. Die Meteorologen sagen weiterhin sehr kalte Nächte und tagsüber Temperaturen um den Gefrierpunkt und auch darunter voraus.