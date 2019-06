Brandenburg : Waschbär nach Einschleichen in Landtag gefasst

Der zwei Jahre alte Jungbär sei sehr friedlich gewesen.

von svz.de

20. Juni 2019, 11:00 Uhr

Einen Tag nach seinem Einschleichen in die Tiefgarage des Brandenburger Landtags ist der kleine Bär von der Tierrettung Potsdam eingefangen worden. Der zwei Jahre alte Jungbär sei sehr friedlich gewesen und habe sich mit Handschuhen ergreifen lassen, sagte Kathi Wiggert von der Tierrettung. Der Waschbär wurde in eine Box gesperrt und in einem Waldstück nahe Potsdam ausgesetzt.