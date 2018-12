Premnitz/Potsdam : Vier Verletzte bei Hausbrand in Premnitz

Montagabend wurde vier Menschen bei einem Brand verletzt.

von svz.de

19. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Premnitz (Havelland) sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden, wie ein Polizeisprecher in Potsdam mitteilte. 32 Bewohner mussten vorübergehend in der Turnhalle untergebracht werden. Am späten Abend waren drei Aufgänge samt Wohnungen in dem viergeschossigen Gebäude wieder zugänglich, ein vierter blieb bis auf Weiteres gesperrt.