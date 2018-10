Vollsperrung der A24 : Video: Lebensmittel-Lkw geht in Flammen auf

Die Autobahn ist voraussichtlich noch bis 10 Uhr voll gesperrt.

von Susan Ebel

09. Oktober 2018, 07:07 Uhr

Wer heute über die A24 in Richtung Berlin fahren will, sollte besser deutlich mehr Zeit einplanen. In der Nacht ging zwischen Herzsprung und Neuruppin ein mit Lebensmitteln beladener Lkw lichterloh in Flammen auf. "Der Lkw hatte eine Reifenpanne und fuhr dann in der Baustelle an den rechten Fahrbahnrand. Hier geriet der gesamte 40-Tonner in Brand", sagte Robert Last von der Autobahnpolizei in Walsleben.

Feuerwehren aus Walsleben, Neuruppin und Wittstock kamen zum Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig. "Das Problem an dieser Stelle der A24 ist die Baustelle. Wir mussten entgegengesetzt der Fahrtrichtung anfahren. Der Stau vor dem vor dem brennenden Lkw war zu lang. Wir kommen mit den Fahrzeugen da nicht durch", sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, Wolfgang Hohenwald.

Im Pendelverkehr führten die Tanklöschfahrzeuge immer wieder Wasser an die Einsatzstelle. Unterdessen wurde der Verkehr an der AS Herzsprung abgeleitet. "Autofahrer sollten den ganzen Tag mit der Vollsperrung rechnen. Die Fahrbahn ist verbrannt und muss erneuert werden", sagte Robert Last.



Die Löscharbeiten werden sich bis zum frühen Morgen hinziehen. Die Polizei schätzt, dass die Autobahn gegen 10 Uhr wieder freigegeben werden kann. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 450.000 Euro.