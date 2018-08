Riesenfeuer bei Treuenbrietzen : Video: 120 Hektar in Vollbrand - Flammen schlagen über Baumkronen

Drei Dörfer evakuiert, Waldbrandschutzbeauftragte des Landes: „Wir können im Moment nichts machen.“

von dibu/Ebel/dpa

23. August 2018, 19:04 Uhr

Ein Feuer hat sich im Südwesten Brandenburgs auf einer großen Waldfläche ausgebreitet. Betroffen seien rund 120 Hektar Fläche, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Donnerstagabend. Von ursprünglich fünf Hektar hatte sich das Feuer immer weiter ausgebreitet. „Das Feuer hat sich mittlerweile in Teilen zu einem Vollfeuer entwickelt“, so Engel. Die Flammen schlagen über die Baumkronen hinaus. „Das Schlimme daran ist: Wir können im Moment nichts machen. Im Gegensatz zu den Bränden auf den Truppenübungsplätzen sprechen wir hier von richtigen Baumbeständen“, so der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes.

Ein Grund dafür sei unter anderem der Wind, der sich ständig drehe. Das erschwert die Löscharbeiten. Der Regionalleitstelle Brandenburg zufolge gab es schon Explosionen. Weitere Kräfte seien angefordert worden. Der Brand liege in der Nähe der Bundesstraße 102.

Der Brand auf der Kreisgrenze zwischen Potsdam-Mittelmark bei Treuenbrietzen und Teltow-Fläming bei Niedergörsdorf erstreckt sich auf munitionsbelastetem Gebiet. Laut der Aussage von Bundespolizisten seien die Flammen kilometerweit zu sehen. „Der Himmel ist blutrot“, sagte einer der Beamten.

Inzwischen wurden auch die drei Dörfer Klausdorf, Tiefenbrunnen und Frohnsdorf evakuiert. 500 Einwohner werden aktuell aus ihren Häusern in Sporthallen der Stadt Treuenbrietzen gebracht. Ähnliche Maßnahmen seien in anderen Dörfern bislang nicht auszuschließen, heißt es. Der Zugbetrieb im Nahverkehr wurde wegen des Brandes unterbrochen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen war demnach die Regionalbahnlinie 33 von Wannsee nach Jüterbog.

Am Abend sollen weitere Feuerwehreinheiten aus den Nachbarlandkreisen vor Ort eintreffen. Starke Winde lassen das Feuer immer wieder in unterschiedliche Richtungen laufen. „Aktuell ist das Feuer völlig außer Kontrolle. Wir können sagen, es handelt sich um ein Vollfeuer“, sagte Engel. „Die Lage ist absolut ernst“, betonte Engel. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Der Wind soll auch am Abend weiter auffrischen.

Die Einsatzleitung hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark übernommen - auch das Koordinierungszentrumzum Krisenmanagement wird aktuell hochgefahren. Der Einsatz der beiden Super-Puma-Hubschrauber eingestellt. Diese seien bei einbrechender Dunkelheit leider nicht einsatzfähig.

Bei Jüterbog sind außerdem zwei weitere Brände ausgebrochen, die mittlerweile aber unter der Kontrolle der zuständigen Brandschützer sind.