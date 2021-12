Werkstatt im Oderbruch : Töpfern wie vor Jahrzehnten

Manfred Dannegger arbeitet noch mit Holzbrennofen und stellt als einziger Ostdeutscher Braunzeug nach Bunzlauer Art her.

Wenn Töpfer Manfred Dannegger an den Adventswochenenden nicht nur seinen Laden, sondern auch Werkstatt und Ofen in Groß Neuendorf (Märkisch-Oderland) im Oderbruch öffnet, hat er viel zu erzählen. Dass er vier Wochen an der Drehscheibe sitzt, um genügend Material für den 3,5 Kubikmeter fassenden Brennofen vorzubereiten. Dass die Keramik dann tagelang tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.