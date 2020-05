Tödlicher Verkehrsunfall an der Anschlussstelle zur BAB20

von svz.de

20. Mai 2020, 10:41 Uhr

Am 20. Mai gegen 5:40 Uhr ist es auf der L273 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist. Der 38-jährige deutsche Motorradfahrer aus der Region befuhr die L273 von Werder kommend in Richtung Altentreptow. Der 60-jährige deutsche LKW-Fahrer einer brandenburgischen Spedition befuhr die L273 aus Altentreptow kommend und beabsichtigte an der Anschlussstelle Altentreptow nach links auf die BAB20 in Richtung Lübeck zu fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der LKW-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, so dass es bei dem Abbiegevorgang zum Frontalzusammenstoß zwischen dem LKW und dem Motorrad gekommen ist. Der 38-jährige Motorradfahrer ist auf Grund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle verstorben. Das Motorrad hat angefangen zu brennen und ist vollständig verbrannt. 10 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Werder waren für die Löschmaßnahmen im Einsatz.

Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow sind zur Unfallaufnahme vor Ort. Auch ein Sachverständiger der Dekra ist im Einsatz. Das Motorrad sowie die nicht mehr fahrbereite Zugmaschine müssen abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die betroffene Autobahnzu- bzw. abfahrt vollgesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an, so dass auch die Vollsperrung der Autobahnzu- bzw. abfahrt noch einige Zeit andauern wird.