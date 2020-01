Tesla : Tesla unterschreibt Kaufvertrag

Landesregierung spricht von einem wichtigen Schritt. Autobauer wartet noch zweites Gutachten zum Kaufpreis an.

von Hanno Taufenbach

19. Januar 2020, 17:15 Uhr

Während Brandenburgs Landesregierung am Sonntag den Grundstücksverkauf an Tesla für die geplante Fabrik bestätigt, formiert sich in Grünheide Widerstand gegen den Autobauer. Rund 200 Menschen in der Gemeinde protestieren gegen die Ansiedlung des US-Unternehmens. Bei einer parallel stattgefundenen Veranstaltung begrüßten rund 50 Teilnehmer die Investition. Wie so oft bei Großprojekten gerät auch Tesla zwischen die Fronten.

Regierungssprecher Florian Engels sprach von einem entscheidenden Schritt. „Der Vorstand des US-amerikanischen Automobilkonzerns hat gestern dem Kaufvertrag mit dem Land Brandenburg zum Erwerb des rund 300 Hektar großen Grundstücks zugestimmt“, sagte er. Finanzministerin Katrin Lange, Forstminister Axel Vogel und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sind „sehr erfreut, dass es jetzt grünes Licht aus Kalifornien gibt.“

Verkäufer des Grundstücks in unmittelbarer Nähe des östlichen Berliner Autobahnrings ist der Landesforstbetrieb. Der von einem Gutachter ermittelte Preis liege vorläufig bei 40,91 Millionen Euro. Beide Vertragsparteien hätten sich aber darauf verständigt, ein zweites externes Gutachten erstellen zu lassen. Erst dann soll der endgültige Kaufpreis fixiert werden.

Unterdessen wird die Ansiedlung unter den Bürgern kontrovers diskutiert. Mit bunten Transparenten und Trillerpfeifen demonstrierten nach Polizeiangaben rund 200 Menschen gegen die Ansiedlung – mehr Teilnehmer als erwartet. „Keine Großfabrik im Wald“ und „Geheim verhandelt - Umwelt verschandelt“ stand auf Plakaten. Die Bürger protestierten damit unter anderem gegen die Rodung des Waldes für das große Gelände, auf dem die Fabrik gebaut werden soll. Sie befürchten unter anderem auch, dass die Trinkwasserversorgung gefährdet sein könnte. Das Gelände der geplanten Fabrik liegt in einer Trinkwasserschutzzone.

Befürworte wie Anke Kranhold sehen die Vorteile. „Ich selber habe Söhne und zwei Schwiegertöchter, die Ingenieure sind, vielleicht haben die ja künftig die Chance, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, statt nach Berlin zu pendeln“, sagte die 46-Jährige. In Grünheide gebe es etwa 9000 Hektar Wald, sagte Kranhold weiter. Das Gelände, auf dem die Großfabrik von Tesla entstehen solle, sei 300 Hektar groß, das wären drei Prozent der Fläche, rechnete sie vor. Außerdem handele es sich um Nutzwald.

Vom Sommer 2021 an sollen Elektroautos der Typen Model 3 und Y gebaut werden.