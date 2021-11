Strenge Testpflicht in der Pflege kommt

Land reagiert auf elf Todesfälle in einem Heim: Ab 100er Inzidenz gilt: tägliche Tests für ungeimpftes Pflegepersonal

Ungeimpfte Pflegekräfte in Brandenburger Kliniken und Altenheimen werden sich künftig häufiger als bisher auf das Coronavirus testen lassen müssen. Mit dieser Änderung in der Corona-Verordnung des Landes reagierte die Potsdamer Landesregierung am Dienstag auf die steigenden Corona-Zahlen sowie einen aktuellen Ausbruch in einem Altenheim am Nordbrandenb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.