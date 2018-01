Diabetikern den Alltag erleichtern : Stift macht Schreiben überflüssig

Eine Potsdamer Firma entwickelt Geräte, die Diabetikern den Alltag erleichtern sollen

von Onlineredaktion

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Diabetes ist eine Krankheit mit hohem bürokratischen Aufwand: Diabetiker müssen strikt Tagebuch führen über ihre Blutzuckerwerte, die sie mehrfach täglich messen. Auch die Mengen des gespritzten Insulins sollen akribisch verzeichnet werden.

„Wenn die Patienten die Daten nicht sauber aufzeichnen, laufen sie Gefahr, dass ihr Stoffwechsel schlecht eingestellt ist“, sagt der Potsdamer Kinderarzt Dr Janko Schildt. Er kennt das Problem schon aus seiner Ausbildungszeit. Der Mediziner hat damals in einer Diabetesambulanz gearbeitet.

Nur wenn die Patienten akribisch Buch führen – auch im Urlaub oder auf Dienstreise – kann der Arzt erkennen, wo sie vielleicht Fehler machen und korrigieren. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Diabetiker schlecht eingestellt ist – also die Blutzuckerwerte zu stark schwanken und am Ende Organe dadurch geschädigt werden.

Schildt hat 2008 eine Firma gegründet, die Diabetikern das Leben erleichtern will. Emperra. Seine Idee: der funkende Insulin-Pen. Dieser sogenannte „Pen“ ist eine Spritze. Sie sieht aus wie ein Füllfederhalter – deshalb der Name Pen – und ist auch etwa so groß. Diesen Pen hat die Firma Emperra neu erfunden und patentieren lassen. Mit dem Spritzenstift des Potsdamer Unternehmens kann sich der Diabetiker nicht nur sein Insulin spritzen, das Gerät nimmt ihm auch die lästige Schreibarbeit ab.

Denn in dem Pen ist Funktechnik verborgen. Das Gerät zeichnet die gespritzten Mengen auf und schickt sie weiter. Wie viel Insulin der Diabetiker gerade gespritzt hat, diese Angabe schickt der Stift an eine Basisstation, einen kleinen schwarzen Kasten, den der Nutzer in seiner Wohnung aufstellt. Die Basisstation sendet sie weiter an einen Datenspeicher, eine sogenannte Cloud. Das passiert im Hintergrund.

Der Patient selbst loggt sich auf einer Webseite ein und sieht dort seine gesammelten Daten in Diagrammen dargestellt. Oder er nutzt dafür eine App auf dem Smartphone oder Tablet. Warnhinweise zeigen ihm an, wenn die Werte sich auffällig verändern. Der Patient kann auch seinem behandelnden Arzt Zugriff auf das Portal geben. „Allein der Patient entscheidet, wer darauf zugreifen darf“, sagt Jens-Florian Krieg, Finanzchef bei Emperra. Die Daten, versichert er, würden nach den höchsten Sicherheitsstandards auf Servern in Deutschland verschlüsselt gespeichert.

Ergänzt wird der Spritzen-Pen durch ein Blutzucker-Messgerät, das die Blutzzuckerwerte gleichfalls an die Cloud funkt. „Wir sind die einzigen weltweit mit dieser Technologie“, sagt Krieg.

Seit zwei Jahren ist das System aus Pen, Blutzucker-Messgerät, Funkstation und Software am Markt. Über 500 Patienten und mehr als 50 ambulante Ärzte nutzen es. Emperra hat mit der AOK Nordost und der IKK Berlin-Brandenburg Verträge über telemedizinische Behandlung abgeschlossen.

Das heißt, beide Kassen finanzieren das von Emperra angebotene System, und zwar die Geräte und einen „relevanten Anteil“ für das digitale Management, wie Schildt sagt. Patienten anderer Kassen sollten sich dort nach Erstattungsmöglichkeiten erkundigen. „Unser System verbessert die Therapie“, erklärt Janko Schildt. Das belegten die Erfahrungen der Patienten und der Ärzte sowie Untersuchungen zweier Hochschulen. Auch ältere Patienten kämen damit gut zurecht.

Schildt verspricht sich von dieser Art der Telemedizin eine Entlastung des Gesundheitssystems. Ein Einspareffekt sei auch durch wissenschaftliche Daten belegt. Der behandelnde Arzt muss den Patienten nicht mehr ein Mal im Vierteljahr einbestellen. Dank der Online-Daten kann er sofort sehen, wenn etwas aus dem Ruder läuft und eingreifen. „Eine schlechte Einstellung des Patienten führt zu Funktionseinschränkungen bei nahezu allen Organen,“ sagt Janko Schildt.

Sind die Blutzuckerwerte zu hoch, kann es zu Veränderungen an Blutgefäßen kommen, was unter anderem zu Schlaganfall oder Infarkt führen kann. Auch Niereninsuffizienz und Nervenschäden sind häufige Folgen der Stoffwechselerkrankung. Sinkt der Blutzuckerwert hingegen zu stark ab, kann der Patient das Bewusstsein verlieren.

Emperra hat mit seiner Neuerung den Markteinstieg geschafft und will nun weiter wachsen. 16 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen am Hauptsitz Potsdam und in Magdeburg. Sie sind hauptsächlich für den Vertrieb zuständig. Die Kunden leben vor allem in Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das Produkt selbst werde von deutschen Firmen hergestellt, erläutert Finanzchef Jens-Florian Krieg.

Außerdem läuft derzeit ein Zulassungsverfahren des digitalen Diabetes-Management-Systems aus Potsdam für die USA. Emperra ist gerade auf der Suche nach Geldgebern für 15 Millionen Euro. So viel Geld braucht die Firma, um ihr System zu verbessern. Die Pens sollen kleiner werden; die Apps nutzerfreundlicher – und spielerischer. So, dass Diabetiker sie gerne nutzen.