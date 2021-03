Corona : Steinbach sieht Bürger in der Pflicht

Opposition fordert weitere Hilfen für Unternehmen und mit Schnelltests abgesicherte Öffnungsschritte

In einer Debatte um die Lage der Brandenburger Wirtschaft in der Corona-Pandemie hat Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) im Landtag an die Bürger appelliert, mehr Verantwortung für die Gesellschaft zu zeigen. Vom Landtag müsse die Botschaft ausgehen, dass „ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung offensichtlich nicht mit Eigenverantwortung (...) vern...

