Briefwahl : Statt Maske lieber Briefwahl

Ins Wahllokal geht es nur mit Mundschutz / Zahl der Briefwahllokale verdreifacht

Wer am 26. September in Brandenburg an der Bundestagswahl teilnehmen will, muss im Wahllokal einen Mundschutz tragen. Darauf hat Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag in der Brandenburger Landespressekonferenz hingewiesen. „Wer ohne Maske ins Wahllokal kommt, kann vom Wahlvorstand abgewiesen werden.“ Rechtsgrundlage dafür sei Paragraph 31 des Wahlge...

