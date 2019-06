von svz.de

11. Juni 2019, 11:35 Uhr

Sagen- und Fabelwesen beherrschten am Pfingstwochenende den Schlossberg in Burg (Spreewald). In drei aufeinanderfolgenden Nächten gibt es die „Spreewälder Sagennacht“; ein Spektakel über Geschichte und mystische Wesen der Sorben im Spreewald.