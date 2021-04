Kinder : Spielplätze gewinnen an Bedeutung

In der Corona-Pandemie sind sie als Freizeitorte wichtiger geworden / Mancherorts wird fleißig erweitert, saniert und gebaut

Angebote auf Spielplätzen richten sich mit Fitnessgeräten und Bolzplätzen mittlerweile auch an Jugendliche und Erwachsene. Aber auch für die Kleinsten haben die Freizeitorte in Brandenburg in der Corona-Pandemie immer mehr an Bedeutung gewonnen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Daher werden vielerorts Spielplätze erweitert und sanie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.