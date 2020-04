Synagoge : So kann die Synagoge aussehen

Architekt stellt die neuesten Entwürfe vor – geht es mit der Potsdamer Synagoge jetzt voran?

von Benjamin Lassiwe

24. April 2020, 15:12 Uhr

Bekommt Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam doch noch eine Synagoge? Mehr als zehn Jahre wird darüber schon diskutiert. Nun gibt es wieder einmal Bewegung: Am Freitag stellten der Berliner Architekt Jost Haberland, Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sowie Vertreter der „Jüdischen Gemeine Stadt Potsdam“ und der „Synagogengemeinde Potsdam“ neue Entwürfe für den Bau des seit weit über zehn Jahren geplanten Gotteshauses vor.

Es soll nach aktuellem Stand in den Jahren 2021 bis 2023 fertiggestellt werden. Die Kosten in Höhe von acht bis zehn Milllionen Euro trägt das Land. Derzeit ist Potsdam die einzige deutsche Landeshauptstadt ohne Synagoge.

Wie Haberland erklärte, soll die schräg gegenüber vom Landtag, mitten in der Innenstadt geplante Synagoge „ein offenes Haus“ werden. So solle es im Erdgeschoss ein von den Gemeinden betriebenes öffentliches Café, einen Innenhof und einen kleinen Laden geben. Im ersten Obergeschoss sollen die Synagogenräume angesiedelt sein.

Für das Gebet der Gemeinden soll es einen etwa neun Meter hohen, dreigeschossigen Raum mit einem Oberlicht geben. Seitlich sollen Gemeinderäume angesiedelt werden. Auf dem Dach soll eine Dachterrasse entstehen, die etwa für das Laubhüttenfest genutzt werden könne, während im Keller Mikwen geschaffen werden sollen. Der Bau selbst soll aus geschwemmten, sandfarbenen Ziegeln errichtet werden.

Ministerin Schüle sagte, der Entwurf werde „von der großen Mehrheit der Jüdinnen und Juden in der Stadt unterstützt“. „Wir bauen diese Synagoge nicht, um die Stadtmitte in der Landeshauptstadt schöner zu gestalten und wir bauen sie auch nicht für eine einzelne Gemeinde, sondern wir bauen sie für alle Jüdinnen und Juden in Potsdam.“

Sie bräuchten einen Ort, wo sie feiern, beten und zusammenkommen könnten. Vertragspartner der Landesregierung sind seit 2018 die „Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam“ und die 2009 gegründete Synagogengemeinde Potsdam. Mit der Potsdamer Gemeinde „Adass Israel zu Potsdam“, die sich Anfang des Jahres im Streit um den Neubau von der Synagogengemeinde abgespalten hatte, sei man im Gespräch. Mit der gesetzestreuen jüdischen Landesgemeinde gibt es nach Angaben von Schüle dagegen derzeit keine Gespräche.

Der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam, Mykhaylo Tkach, sagte, für ihn sei der Freitag ein glücklicher Tag. „Viele, die von diesem Haus geträumt haben, sind nicht mehr unter uns“, sagte Tkach. „Und so wird unser Vorhaben auch ein Denkmal für sie sein, und ein Symbol für die Wiedergeburt des vollwertigen jüdischen Lebens werden.“

Dagegen verwies der Vorsitzende der Synagogengemeinde, Ud Joffe, auf die rechtlichen Besonderheiten des Potsdamer Bauvorhabens. „Wir gestalten einen Prozess mit, der selten, wenn nicht einmalig in der Bundesrepublik ist“, sagte Joffe. Die Religionsgemeinschaften hätten nicht die rechtliche Hoheit über die Entstehung ihres Gotteshauses und sind nicht Bauherr. „Aber vom Bestehen auf Rechten wachsen keine Blumen.“

Die ursprüngliche Potsdamer Synagoge wurde 1938 von den Nationalsozialisten zerstört. Die Reste des Baus wurden 1954 abgetragen. Für den von Landes- und Stadtpolitik befürworteten Neubau hatte der Berliner Architekt Jost Haberland nach einem 2008 gestarteten EU-weiten Architektenwettbewerb 2009 einen ersten Entwurf vorgestellt. Über die Nutzung sowie über bauliche Details der geplanten Synagoge hatte es jedoch jahrzehntelangen Streit zwischen den in jeder Hinsicht und umfassend zerstrittenen jüdischen Gemeinden der Landeshauptstadt gegeben, was zu zahlreichen Verzögerungen führte.

2018 hatte dann die damalige Kulturministerin Martina Münch mit der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam und der Jüdischen Synagogengemeinde eine Vereinbarung über die Errichtung, Trägerschaft und Betreibung für die Synagoge abgeschlossen. Damals war noch mit einem Baubeginn im Frühjahr 2020 gerechnet worden.