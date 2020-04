Maskenpflicht : Shopping nur mit Mundschutz

Brandenburg beschließt Maskenpflicht im Einzelhandel und Nahverkehr. Er gilt ab Montag.

von Benjamin Lassiwe

24. April 2020, 14:45 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Krise hat Brandenburgs Kabinett am Freitag die Maskenpflicht für die Benutzung für den öffentlichen Personennahverkehr und den Groß- und Einzelhandel beschlossen. Sie soll am Montag in Kraft treten. Zudem sollen ab dem 4. Mai wieder Gottesdienste mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt sein. Das kündigten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Innenminister Michael Stübgen (CDU) nach der Sitzung des Kabinetts vor Journalisten in Potsdam an.

„Wir sind in den letzten Wochen sehr, sehr gut vorangekommen“, sagte Woidke. „Von Normalität in der Frage der Entwicklung des Krankheitsgeschehens sind wir aber weiter sehr, sehr weit entfernt.“ Es sei vor diesem Hintergrund auch wichtig, dass Lockerungen nicht als fahrlässig verstanden werden. „Es wird weiter an uns allen liegen, das Schlimmste zu verhindern.“ Jeder Einzelne müsse mit seinem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreiten könne.

Noch in der vergangenen Woche hatte Brandenburgs Landesregierung nach gemeinsamen Beratungen mit Berlin von einer Maskenpflicht Abstand genommen. Am Dienstag entschied jedoch das Land Berlin, das Tragen von Schutzmasken im Nahverkehr vorzuschreiben. „Wir haben einen gemeinsamen Verkehrsverbund mit Berlin“, sagte Woidke.

Es mache keinen Sinn, das Tragen der Schutzmaske bis zur Landesgrenze vorzuschreiben. Konsequent sei dann auch eine Maskenpflicht für den Einzelhandel. Woidke betonte jedoch, dass sich Brandenburg derzeit lockerere Regeln als etwa Bayern leisten könne. „In Bayern haben wir 16 Mal so viele Infizierte auf 100 000 Einwohner wie bei uns in Brandenburg“, sagte Woidke. „Deswegen ist es angebracht, dass in Bayern andere Regeln gelten als hier bei uns.“ Im Unterschied zum Land Berlin bleiben die Spielplätze in Brandenburg Woidke zufolge aber weiter geschlossen. „Wir halten das Risiko für zu groß“, sagte Woidke.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erinnerte daran, dass der vorgeschriebene Mund-Nasen-Schutz vor allem andere Menschen schütze. Es sei daher weiter wichtig, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Innenminister Michael Stübgen verwies darauf, dass das Land Brandenburg am Freitag mehrere 100 000 FFP2-Masken erhalten habe. Sie würden an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ausgeliefert.