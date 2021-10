Migration : Schon mehr als 4200 Belarus-Migranten im Oktober

Brandenburg soll nur noch Belarus-Flüchtlinge aufnehmen, die auch im Land bleiben

Die auf der Belarus-Route ankommenden Migranten sollen in Deutschland schneller verteilt werden, um die Grenzregion zu entlasten. Dies soll nach Angaben der Bundespolizei voraussichtlich in der ersten Novemberwoche starten. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurden vom 1. bis zum 24. Oktober 4246 unerlaubte Einreisen über die neue Route festgestellt ...

