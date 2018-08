Brandenburg : Schon mehr als 400 Waldbrände in Brandenburg in diesem Jahr

Bis zum 22. August lag die Schadensfläche bei knapp 700 Hektar.

von Gisela Gross

24. August 2018, 10:57 Uhr

Vor dem großen Waldbrand bei Treuenbrietzen (Kreis Potsdam-Mittelmark) hat es in Brandenburgs Wäldern in diesem Jahr mehr als 400 Mal gebrannt. Wie das Umweltministerium am Freitag mitteilte, lag die bis 22. August erfasste Schadensfläche bei knapp 700 Hektar.

Der aktuelle Brand im Südwesten Brandenburgs auf 400 Hektar umfasst damit eine Fläche, die mehr als halb so groß ist wie alle vorhergehenden Brände im Land zusammen. Im vergangenen Jahr hatte es laut Angaben 138 Waldbrände gegeben.

Die Waldböden seien tief ausgetrocknet und das Risiko gehe den Wetterprognosen zufolge vorerst auch nicht zurück - die Menschen seien aufgerufen, die Verhaltensregeln im Wald zu beachten, appellierte das Umweltministerium. Etwa neun von zehn Waldbränden entstünden durch Unachtsamkeit: etwa wenn trotz Verbots im Wald oder am Waldrand geraucht, gegrillt oder Feuer entfacht wird.