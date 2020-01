Stiftung : Schlossführung mit Niedriglohn

Der Streit um die Löhne und Gehälter für die Mitarbeiter in Sanssouci kommt in den Landtag

von Benjamin Lassiwe

16. Januar 2020, 05:00 Uhr

In Sanssouci führen sie die Touristen durchs Schloss. Sie verkaufen Eintrittskarten und geben Audioguides aus. Und sie werden schlechter bezahlt als mancher Hofdiener im alten Preußen. Die Rede ist von den Mitarbeitern der „Fridericus“-Servicegesellschaft, einer Tochterfirma der staatlichen „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten“. Zu Weihnachten hatten sie für bessere Löhne gestreikt – ohne Erfolg.

Nun wollen die Linken die Lage der Mitarbeiter im Landtag behandeln. Ein Antrag, der am Mittwoch auf der Tagesordnung steht, fordert die Aufnahme von Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter.

Schon im Dezember hatte die Gewerkschaft verdi einen Streik bei der Servicegesellschaft organisiert. Ziel war die Eingruppierung der Mitarbeiter in den für denTarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder und bessere Vergütung von Feiertags- und Sonntagsarbeit. Kein Mitarbeiter soll weniger als sieben Stunden am Tag eingesetzt werden, jeder Arbeitsvertrag eine Mindestzahl von 15 Wochenstunden haben.

„Eine Vielzahl der Beschäftigten ist nur geringfügig mit Stundenverträgen angestellt, Befristungen und Saisonverträge sind an der Tagesordnung“, heißt es im Antrag der Linken. „Diese Arbeitsbedingungen reichen bei weitem nicht, den Lebensunterhalt zu bestreiten.“ „Im Land führen wir eine Debatte um gute Löhne“, sagte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. „Hier trägt die Landesregierung Verantwortung, weil es an der Schlösserstiftung beteiligt ist.“ Wieso die Linken das nicht in der letzten Legislaturperiode geregelt haben? „Wir sind damals davon ausgegangen, dass die Schlösserstiftung einlenken wird und Fridericus Tarifverhandlungen aufnimmt“, sagt Walter.

Die Schlösserstiftung sieht das aber völlig anderes. Pressesprecher Frank Kallensee erläutert, die Mitarbeiter der Fridericus-Servicegesellschaft würden nach dem Tarif des Wach- und Sicherheitsgewerbes bezahlt. Einige Mitarbeiter wie Schlossführer und Kassenkräfte kämen auf „bis zu über 15 Euro Stundenlohn“. „Aus Sicht der Stiftung hat sich das Modell der Fridericus-Servicegesellschaft in den vergangenen Jahren bewährt, sodass es keinen Anlass gibt, etwas zu ändern.“

Für öffentliche Aufträge gilt im Land ein Vergabemindestlohn von 10,50 Euro. Dem Willen der rot-schwarz-grünen Koalition nach soll er in der Legislaturperiode auf 13 Euro pro Stunde erhöht werden. Ob sich die „Fridericus-Servicegesellschaft“ dann noch um öffentliche Aufträge bewerben kann, ist fraglich.