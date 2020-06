Safari im Havelland

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Döberitzer Heide kann man wilden und weniger wilden Tiere begegnen

von svz.de

15. Juni 2020, 05:00 Uhr

Alles Grün, licht und duftend. Strahlend blüht der Ginster. Die Luft ist klar. Bleibt die Bundesstraße 5 hinter dem Besucher zurück, wird es still und friedlich in der Döberitzer Heide auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Und mit etwas Glück, auch ganz schön wild.

Auf dem 3600 Hektar großen Gebiet im Havelland hat die Sielmann-Stiftung eine Naturlandschaft entstehen lassen. 980 geschützte Tierarten leben auf dem Gebiet, dass die 17-fache Größe des Berliner Tiergartens hat. In der für Besucher unzugänglichen Kernzone haben rund neunzig Wisente und 24 Przewalski-Pferde eine Heimat. Beide Arten galten außerhalb von Zoos als ausgestorben.

Auch außerhalb der den Tieren vorbehaltenen Zone gibt es viel zu entdecken. Da kreist der Mäusebussard über den Baumwipfeln, ein Großer Fuchs, eine hier heimische Schmetterlingsart, sitzt am Wegesrand, sein rotfelliger Namensvetter kreuzt zielstrebig den Weg. Rehe verschwinden wie Schatten im Unterholz und kleine Echsen rascheln im trockenen Gras.

Eine Wanderung durch die Döberitzer Heide ist ein besonderes Erlebnis, für das man einen ganzen Tag einplanen sollte. 55 Kilometer Wanderwege führen durch die abwechslungsreiche Landschaft. Sanfte Hügel, Wiesen, Wald, die Heide, mal saftig grün, mal trocken und karg.

Die Döberitzer Heide ist Naturschutzgebiet. Es empfiehlt sich gleich doppelt, auf den Wegen zu bleiben. Der Natur zuliebe und weil hier und da noch Munition im Boden liegt. Besagte Wege sind sehr trocken, oft breitet sich vor dem Wanderer eine breite Spur Zuckersand aus, wie am Strand. Handtuch raus und wer sich nahe der Bundesstraße in den Sand legt, könnte aus dem Motorensummen, mit einer Portion Fantasie, Wellenrauschen werden lassen. Wer kein Handtuch dabei hat, den zieht es weiter.

Größere Wanderungen sollten vorbereitet sein. Kein Lokal weit und breit, dafür schöne Picknick-Plätze. Wer eine Tischdecke, kühlen Tee und was es sonst zur Stärkung braucht dabei hat, bekommt zur Brotzeit einen herrlichen Ausblick geboten.

Die Wanderwege sind empfehlenswert. Der sicherlich schönste, aber auch recht anstrengende Weg, ist der 22 Kilometer lange Rundweg. Einmal um die Kernzone herum wird der Wanderer nicht nur mit schönen Ausblicken versorgt. Die Chance, am Rand der Kernzone auf Wisent oder Przewalski-Pferd zu treffen, ist am höchsten. Karten stehen an jedem Eingang, die Wege sind gut ausgeschildert.

Wir starten vom Eingang Dallgow-Döberitz und folgen dem Weg. Bald umspielt uns ein Trauermantel. Er zählt zu den größten heimischen Schmetterlingen und ist mit seinen dunklen Flügeln, umgeben von einem hellen Rand, gut erkennbar. Obacht an Waldrändern, die an die Heidelandschaft grenzen. Hier stehen die Chancen gut, dem sehr schönen Schmetterling zu begegnen. Vielfarbige Falter sind typische Wegbegleiter in der Döberitzer Heide.

Das Mähen und Blöken hört man bereits von weitem. Die ersten Schafe und Ziegen brachte Schäfer Johann Nesges aus Liedekahle Anfang April in die Heide. Gegen Ende des Monats holte er Verstärkung für diese Vorhut. 900 Schafe und 150 Ziegen, darunter viele Jungtiere, übernehmen den Job der Landschaftspflege. Ein Schaf ist die perfekte biologische Mäh-Maschine. Es frisst das Gras ab, verteilt mit den Hufen die Samen und Pollen, lockert den Boden und was hinten aus dem Schaf fällt, ist Dünger.

In der Heide sind Schwarzköpfige Fleischschafe, Heidschnucken und Bentheimer Landschaf am Werk. Dazu schwarze, weiße und braune Edelziegen. Pro Saison halten Schafe und Ziegen etwa 300 Hektar Grasland kurz. In der Döberitzer Heide mit ihren halboffenen Landschaften leben Tiere, die man in heutigen Agrarlandschaften kaum noch vorfindet. Wiedehopf und Wendehals, Steinschmätzer und Heidelerche sind hier zu Hause.

Das Dorf Ferbitz geht wahrscheinlich auf eine frühgeschichtliche Siedlung zurück. Ende des 16. Jahrhunderts findet es Erwähnung. 1936/37 wurden die Grundbesitzer enteignet, das Dorf eingeebnet und Teil des Truppenübungsplatzes. Heute erinnert eine Gedenktafel an einem sehr schönen Picknickplatz an das einstige Dorf.

Plötzlich steht der Wisent direkt am Zaun, Europas größtes Landsäugetier könnte beinahe übersehen werden. Es wirkt jung und ist mit dem Abzupfen der Äste viel zu sehr beschäftigt, als dass es groß von uns Notiz nehmen würde. Weiter hinten im Wald steht die Verwandtschaft. Acht wedelnde Schwänze zählen wir. Die hier ausgewilderten Wisente sind ebenfalls Landschaftspfleger und sie vermehren sich, so die Sielmann-Stiftung, prächtig.

Nicht weit von hier steht der Aussichtsturm. Der gewährt einen grandiosen Blick bis weit nach Berlin und über die Nauener Platte mit ihren vielen Windrädern.

Die Füße werden langsam schwer, täuschen bereits die Sinne? Nein, bereits auf der Zielgeraden bekommen wir noch eine Gruppe Przewalski-Pferde zu Gesicht. Sie stehen im Licht der tiefstehenden Sonne und grasen.

Nicht weit entfernt steht der Obelisk, bald ist es geschafft, 22 Kilometer liegen dann hinter uns. Das Laufen durch den lockeren Sand ermüdet, doch der Anblick entschädigt. Die Sonne lässt die Blüten des Ginsters wie Tropfen aus Gold blitzen. Schöner kann ein früherer Truppenübungsplatz nicht glänzen.