Landratswahlen : Reinhardt muss in die Stichwahl

Landrat in Ostprignitz-Ruppin erhält keine einfache Mehrheit und tritt gegen Herausforderer Sven Deter von der CDU an

von Reik Anton

23. April 2018, 05:00 Uhr

Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) hat bei der Landratswahl im Nachbar-Landkreis Ostprignitz-Ruppin die meisten Stimmen erhalten. Laut Zwischenergebnis von Sonntag, 20 Uhr, kam er auf 40,7 Prozent. Sven Deter von der CDU landete auf Rang zwei mit 27,6 Prozent. Somit kommt es zwischen den beiden in zwei Wochen zu einer Stichwahl, weil keiner der Kandidaten mindestens die Hälfte der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte.

Ebenso ist es in der Uckermark, im Barnim und in Spree-Neiße. Dort muss sich Amtsinhaber Harald Altekrüger (CDU, rund 40 Prozent) seinem Herausforderer Steffen Kubitzki (AfD, etwa 29 Prozent) stellen. Sollte Letzterer gewinnen, wäre er der erste AfD-Landrat in Brandenburg. In Oberspreewald-Lausitz (Siegurd Heinze, CDU, 56,3 Prozent) und Elbe-Elster (Christian Heinrich-Jaschinski, CDU, 52,1 Prozent) können beide Amtsinhaber in ihre nächste Legislaturperiode gehen.

Rund 635 000 Menschen waren am Sonntag dazu aufgerufen, in sechs Landkreisen die neuen Landräte zu bestimmen. Weil somit etwa ein Viertel der wahlberechtigten Brandenburger ihr Votum abgeben konnten, gelten die regionalen Wahlen eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl als wichtiger politischer Stimmungstest.

Die Wahlbeteiligung war insgesamt gering. In den drei südlichen Landkreisen war die Beteiligung bis 14 Uhr im Landkreis Elbe-Elster mit gut 25 Prozent nach Angaben von Kreiswahlleiter Dirk Gebhard noch am höchsten. Der Landkreis Spree-Neiße meldete 22 Prozent Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt und Oberspreewald-Lausitz sogar nur 6,23 Prozent. In den drei nördlichen Landkreisen konnten die Kreiswahlleiter keine genauen Angaben machen. Auch in OPR sprach Kreiswahlleiter Dietmar Tripke von einer eher schwachen Beteiligung der Wähler, „deutlich unterhalb der Bundestagswahl im Herbst“.