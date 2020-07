Razzia : Rechtsextremisten sammelten Polizeidaten

Teil einer geplanten Gegenstrategie gegen staatliches Handeln

von Oliver von Regen und Ronald Ufer

07. Juli 2020, 05:00 Uhr

Nach der Großrazzia gegen die rechtsextreme Organisation „Freie Kräfte Prignitz“ vom Freitag werten die Ermittler sichergestellte Daten aus. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts habe Erkenntnisse, dass die Mitglieder der Gruppe Informationen über Polizisten sammelten, teilte das Polizeipräsidium am Montag auf Anfrage mit. Sie hätten begonnen, Daten über Personen, Familienverhältnisse und Dienststellen sowie Tarnkennzeichen von Zivilfahrzeugen zu sammeln.

Die Auswertung der Daten von mehr als 20 Mobilfunktelefonen, diversen Laptops und Speichermedien dauert nach Angaben des Sprechers des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, voraussichtlich mehrere Wochen. Das liege an der großen Menge der gesicherten Daten. Derzeit könne nach grober Prüfung der Datenträger noch nicht gesagt werden, in welchem Umfang und mit welcher Qualität Informationen über Polizeibeamte und Fahrzeuge erfasst worden seien, sagte Herbst auf Prignitzer-Anfrage. Daher sei es noch nicht notwendig und möglich gewesen, Beamte über die Ausspähung personenbezogener Daten zu informieren. Ziel der Rechtsextremisten sei es gewesen, eine Gegenstrategie zu Polizeiaktionen zu entwickeln. Die erfolgreiche Razzia am Freitag habe gezeigt, dass dies nicht aufgegangen sei, betonte Herbst.

Der Polizei lagen Hinweise vor, dass sieben Männer einen Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail auf ein Gebetshaus in Wittenberge planten. Die Gruppe soll auch Angriffe auf Geschäfte beabsichtigt haben, die von Inhabern mit Migrationshintergrund geführt werden.

„Zu allererst bewerten wir es als Erfolg, dass die Polizei des Landes Brandenburg schnell und entschlossen reagiert und damit ein deutliches Zeichen staatlichen Handelns gesetzt hat“, sagte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann. „Gleichzeitig rufen solche Nachrichten natürlich Befürchtungen hervor. Die Stadt hat deshalb schon am Freitag reagiert. Mitarbeiter aus dem Bereich Soziales/Asyl führten erste Gespräche mit den Mitgliedern des Vereins Islamische Gemeinde Prignitz e.V., zu dem die Stadt seit Jahren Kontakt pflegt. Weitere sollen in dieser Woche folgen. Wir verurteilen jegliche Angriffe, sowohl auf die Sicherheit unserer Bürger, als auch auf das gesellschaftliche Miteinander in Wittenberge“, so Hermann.

Bei den Razzien in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wurden in sechs Objekten Schreckschuss- und scharfe Munition, Hieb- und Stichwaffen und Nazi-Devotionalien gefunden.