Kleinmachnow ist Spitzenreiter : Potsdam ist nicht am teuersten

Viele wollen lieber in Kleinmachnow wohnen

von Gudrun Janicke

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Brandenburgweit sind Immobilien in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) mittlerweile teurer und gefragter als in der Landeshauptstadt. „Da zieht die Nähe zum Berliner Bezirk Zehlendorf“, sagte Jürgen Kuse, Vorsitzender des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte, gestern in Potsdam. Vorgestellt wurde der Bericht der Grundstücksmarktdaten 2018. Erstmals ist er in diesem Jahr kostenlos und online verfügbar. Die Informationen sind vor allem von Kaufinteressenten gefragt.

Im vergangenen Jahr seien rund 6,5 Milliarden Euro durch Grundstücksverkäufe umgesetzt worden, elf Prozent mehr als 2017, sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange. Die Zahl der Flächen und der Verträge sei jedoch zurückgegangen. Das bedeutet, die Preise zogen weiter an. Den Höchstwert gab es 1996 mit 7 Milliarden Euro.

In Berlin wurden nach ihren Angaben im Vorjahr Immobilien im Wert von 19 Milliarden Euro verkauft.

Im Durchschnitt kostete ein Quadratmeter Bauland für ein Einfamilienhaus in Kleinmachnow 680 Euro. In Potsdam waren es 416 Euro pro Quadratmeter. In ländlichen Regionen sei Bauland teilweise für unter 10 Euro den Quadratmeter zu haben, unter anderem in Südbrandenburg, hieß es bei der Vorstellung. Der landesweite Durchschnittspreis lag bei 125 Euro pro Quadratmeter.

Brandenburg sei mehr als das Berliner Umland, man könne auch anderswo im Land gut leben, warb Innenstaatssekretärin Katrin Lange. Käufer entschieden sich oft nicht nur für ein Grundstück aufgrund der Entfernung nach Berlin. Wichtig sei die Nähe zu einem Bahnhof. In Städten der sogenannten zweiten Reihe würden die Fahrzeiten mit dem Regionalverkehr bis nach Berlin unter 30 Minuten liegen.

Ein- oder Zweifamilienhäuser erzielten im Vorjahr in Kleinmachnow mit 766 800 Euro höchste Durchschnittspreise, gefolgt von Potsdam (578 000 Euro) und Teltow (515 000 Euro). Der Durchschnittspreis stieg nach den Angaben um sieben Prozent auf 230 000 Euro für freistehende Ein- oder Zweifamilienhäuser, bei Reihen- oder Doppelhäusern wurden 200 000 Euro als Preis aufgerufen. In Welzow (Spree-Neiße) waren es durchschnittlich 20 600 Euro, in Gumtow (Prignitz) 21 200 Euro, in Heideblick (Dahme-Spreewald) (21 700 Euro).