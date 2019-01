von svz.de

07. Januar 2019, 09:14 Uhr

Polizeihauptkommissar Frank Seidlitz lässt Wasser aus einer Unterwasserdrohne vom Typ QYSEA P3 am Ufer des Helenesees laufen. Beamte der Einheit für besondere Dienste in Potsdam testen die Unterwasserdrohne im Helenesee. Bei der Brandenburger Polizei werden diese und andere Drohnen für den Einsatz unter Wasser oder in der Luft geprüft.