Polizei rettet Rehkitz

Bärbel Eitner hat ein Herz für Tiere und wird das Jungtier aufziehen

von svz.de

08. Mai 2020, 14:21 Uhr

Gretchen ist erst seit ein paar Tagen hier, auf dem großen Hof, mit dem weitläufigen Garten und Gehege, in Pausin, im Havelland. Doch das zierliche Rehkitz hat bereits Freunde gefunden. Den roten Kater Oskar zum Beispiel, der sich liebevoll an sie schmiegt. Storch Egon schaut derweil noch etwas kritisch, aber das wird schon, ist sich Bärbel Eitner sicher.

Eitner teilt Haus und Hof mit vielen tierischen Freunden und alle verstehen sich gut, sagt sie. Das etwa zwei Wochen junge Rehkitz ist das neuste und jüngste Findelkind auf dem Hof der 74-Jährigen. Eitner pflegt seit Ende der 1970er Jahre kranke, verlassene und hilfsbedürftige Tiere. Und so hat Gretchen hier nicht nur viele neue Freunde, sondern auch professionelle Hilfe, gefunden. Die brauchte es auch, denn Gretchen ist Waise und für ihr Alter sehr zart und klein. Dass Gretchen hier entspannt in der Sonne sitzen kann, verdankt das Kitz einer aufmerksamen Dame und umsichtig agierenden Polizisten.

Bei der Polizei in Brandenburg an der Havel meldete sich eine Frau, die sich sorgte, denn sie meinte zu wissen, dass in einer Wohnung ein Rehkitz, nicht größer als eine Katze, gehalten wird. Als die Polizei die Angaben prüfte, fand sie tatsächlich ein Rehkitz in der Wohnung (wir berichteten).

Die Familie erzählte, die Kinder hätten es etwa eine Woche zuvor beim Spazierengehen gefunden und mitgenommen, wie die Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin mitteilte. Die Beamten wandten sich an die Wildtierrettung Potsdam und diese stellte den Kontakt zu Eitner her. Und so kam die kleine Waise nach Pausin.

Bärbel Eitner hat drei Hunde auf dem Hof, auf der Koppel stehen zwei Ponys, auf denen die Enkel das Reiten erlernen. Hühner gackern im Stall. Und dann, ein lautes Klappern. Der neunjährige Klapperstorch Egon kann zwar nicht fliegen, Radau machen mit dem Schnabel geht aber ganz vortrefflich und dekorativ über den Hof staksen sowieso.

Seine Freundin ist Ilona, eine Laufente, die allerdings gerade ganz entenmäßig in ihrem Pool schwimmt. Egon hat in der Scheune, die er sich mit Ilona teilt, sogar einen eigenen Horst. Sein Nachbar sind ein Hahn, ein Kaninchen und ein Frettchen, dessen Name Rebell auf seinen Charakter schließen lässt. Und bis vor kurzen weilte noch Walter auf dem Hof, ein Frischling. Das junge Wildschwein hat am Montag sein neues Quartier in der Schorfheide bezogen. Bei anderen Wildschweinen, hat damit eine Familie, in einem Gehege.

Auswildern, sagt Eitner, hätte bei Walter nicht funktioniert und so suchte sie eine Unterkunft für ihn, in der er die Aussicht auf ein Schweineleben mit Lizenz zum Sauwohlfühlen hat. „Die Tiere müssen artgerecht gehalten werden.“ Und das gilt auch dann, wenn der Abschied schwerfällt. So wie bei Walter, dem trauern die Enkel und der Hofhund nach.

Weiter hinten im Garten hat Eitner einen weiteren Storchenhorst. Mit dem NABU gebaut und seit 1978 auch fast immer besetzt. Und auch jetzt lugt ein Storchenpopo aus dem Horst. Im gleichen Jahr fing Eitner auch mit der Pflege von verletzten Rehen an. Oft handelte es sich um Tiere, die bei der Mahd verletzt wurden.

„Rehkitze aufziehen ist gar nicht so einfach“, sagt sie. Je nachdem wie weit das Jungtier in der Versorgung durch die Mutter war, muss die Milch entsprechend angepasst werden, erläutert sie. „Bekommt das Kitz Durchfall, besteht kaum noch Hoffnung auf Genesung“, sagt sie. Etwa zwanzig Rehe hat sie gepflegt und durchgebracht. Sie hat ein rund 2000 Quadratmeter großes Gehege, in dem leben die Rehe, die nicht ausgewildert werden können. Zurzeit sind es vier, drei Ricken und ein Böckchen mit Namen Paul. Eitner sorgt auch für hilfsbedürftige Igel und Eichhörnchen.

Eitner sagt, man kann den Leuten, die das Kitz mitnahmen, keinen allzu großen Vorwurf machen. Die wollten bestimmt helfen und wussten es nicht besser. Tatsächlich legen die Ricken ihre Jungen schon mal im hohen Gras ab und gehen auf Nahrungssuche. Eitner rät, wer beim Spaziergang ein Jungtier findet und nicht sicher ist, ob Hilfe nötig ist, sollte den Förster oder Jäger anrufen. Oder die Wildtierrettung.

Wenn keine unmittelbare Gefahr droht, Tier liegen lassen und die Situation von Ferne beobachten. Nicht alles was hilflos aussieht, ist es auch. Beim Quicken im Unterholz rät Eitner vom Einschreiten dringend ab. „Das kann gefährlich werden, wenn eine Bache ihren Frischling verteidigt“, sagt sie. Immer, egal ob Vogel, Igel oder Reh professionelle Hilfe dazu holen. Der gut gemeinte Hilfsversuch kann sich als tödlich für das Tier erweisen.

Eitner, die ihre kleine Wildtierpflegestation ehrenamtlich betreibt, kommt übrigens für alle finanziellen Leistungen am Tier selbst auf. Als Verein aufzutreten und Geld sammeln, das kam ihr nie in den Sinn, sagt sie auf Nachfrage und fügt hinzu: „Die Tiere aufzupäppeln, das ist mein Herzblut.“