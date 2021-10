Bei SPD und Linken : Personalrochaden in Sicht

Weil zwei Abgeordnete in den Potsdamer Landtag nachrücken, stehen wahrscheinlich einige Veränderungen an

In Brandenburgs Landtag stehen Veränderungen an. Nicht nur, weil der SPD-Fraktionschef Erik Stohn in absehbarer Zeit sein Amt an den Parlamentarischen Geschäftsführer Daniel Keller übergeben wird. Nein, auch die Folgen der Bundestagswahl müssen bearbeitet werden: Der Verkehrspolitiker der Linken und frühere Finanzminister, Christian Görke, ist bei den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.