Corona : Normalität hält wieder Einzug in Altenheime

Quarantäne, fehlende Aktivitäten, Maskenpflicht: Die Corona-Pandemie hat den Alltag in Pflegeeinrichtungen drastisch verändert

Johanna Muschel rätselt gern. Auf ihren Spaziergängen kauft sie sich häufig ein neues Rätselheft. Die 94-Jährige lebt im Seniorenhaus „Am Schulplatz“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Neuruppin, direkt am Marktplatz. In der Einrichtung kann sie ihrem Hobby auch in der Gruppe nachgehen. „Gedächtnistraining, mache ich gern, raten“, erzählt die munt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.