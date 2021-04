Tourismus : Nicht nur Spargel

Beelitz richtet 2022 die Landesgartenschau aus / Erste Bäume sind gesetzt, Sträucher gepflanzt, Stauden in den Boden gebracht

Beelitz, bekannt für den Spargelanbau, will im nächsten Jahr auch Blumenliebhaber anziehen: als Gastgeberin der Landesgartenschau 2022 (LAGA). Zur Eröffnung am 14. April 2022 werde es Tausende bunte und duftende Blüten geben, kündigte Bürgermeister Bernhard Knuth (Unabhängiges Kommunalbündnis) an. Gärtner hätten so ihre Tricks, damit die zuvor im Herbs...

