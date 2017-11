Schloss Dammsmühle : Neue Herren im Schloss

vergrößern 1 von 1 Foto: MOZ 1 von 1

von Hans Still/MOZ

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Das Schönwalder Schloss Dammsmühle ist überraschend verkauft worden. Neue Eigentümer sind offenbar Berliner Unternehmer, die einen Hotelbetrieb mit gehobener Gastronomie planen.

Der bisherige Projektmanager Gerd Matern erfuhr erst kürzlich vom bevorstehenden Verkauf. Er hatte noch vor zwei Monaten ausführlich von seinen Plänen für das marode Schloss, das im Naturschutzgebiet Mühlenbecker See in Wandlitzer Gemarkung liegt, geworben. Er stellte sich dort einen Hotelbetrieb inklusive mehrerer Restaurants vor. Das sollte von süddeutschen Geldgebern bezahlt werden. Deren Finanzierungszusage stellte Matern stets als abgesichert dar. Dass nun alles ganz anders kommt, überrascht den Projektmanager offenkundig selbst. „Ich werde in Dammsmühle keine Bauvorhaben mehr umsetzen“, so Materns Reaktion. Zehn Jahre hatte der Manager in sein mit „Schaufenster Brandenburg“ überschriebenes Projekt investiert, nun wurde ihm offenkundig ein Maulkorb verpasst. „Ich bin nicht befugt, weitere Auskünfte zu erteilen“, sagte er.

Die neuen Schlossherren sind nach Informationen dieser Zeitung Berliner Geschäftsleute, zu denen auch der durch das In-Restaurant „Bochardt“ bekannte Gastronom Roland Mary gehören soll. Bestätigt wurde diese Information durch Marys Büro aber nicht. Am Grundstücksverkauf beteiligt ist auch ein Wandlitzer Immobilienmakler. Die Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt (SPD) reagierte positiv auf die neueste Entwicklung. „Wir hoffen ja seit Jahren, dass es mit Schloss Dammsmühle voran- geht. Möglicherweise stehen jetzt Investoren hinter dem Projekt, die auch über die nötigen Finanzen verfügen“, sagte sie Ortsvorsteherin mit Blick auf bislang gescheiterten Investitionen in einer ersten Stellungnahme. Letztlich fehlte den Investoren Materns wohl doch das nötige Kleingeld, um die anspruchsvolle Sanierung des ehrwürdigen Schlosses am Ortsrand von Mühlenbeck umzusetzen. So sind unter anderem aufwendige Vorarbeiten im Umfeld nötig. Entsprechend hoch ist der Sanierungsbedarf, der auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird. Das Schloss Dammsmühle ist 1768 als zweigeschossiges Palais von dem Berliner Lederfabrikanten Peter Friedrich Damm errichtet worden.