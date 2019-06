Tentpegging in Krügersdorf : Mit Speer und Säbel kleine Ziele treffen

von svz.de

25. Juni 2019, 09:39 Uhr

Angela Breme und Steffen Kukral sitzen auf ihren Pferden mit Speer und Säbel und zeigen die in Deutschland noch unbekannte Reitsportart Tentpegging (Zeltpflocken). Am Wochenende wird in Krügersdorf bei Beeskow die Internationale Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Beim Tentpegging geht es darum, im Galopp mit einer Lanze oder einem Säbel kleine Ziele (Pegs) am Boden zu treffen, oder im vollen Galopp Äpfel zu zerteilen. Das geschieht in Einzelwettkämpfen oder in Teams mit bis zu vier Reitern.