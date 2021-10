Rettungswesen : Mit 74 auf dem Notarztwagen

Gerd Müllrick ist der älteste Notarzt Brandenburgs. Fit hält er sich auch mit 40 Liegestützen täglich

Morgens um 4.30 Uhr war ich noch bei einem Kleinkind“, sagt Gerd Müllrick zu seinem Kollegen Thomas Lembcke, als sie sich im Aufenthaltsraum der Rettungswache am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus zur Dienstübergabe niederlassen. „Hast du es gut versorgt in der Klinik übergeben können?“, fragt Lembcke. „Ja“, sagt Müllrick. Mehr Worte braucht es nicht: Ger...

