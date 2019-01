von svz.de

29. Januar 2019, 09:20 Uhr

Die Malerkiefer steht an einem Waldrand in Storkow (Oder-Spree). Der eindrucksvolle Baum ist fast so breit wie hoch und nach Schätzungen von Experten über 200 Jahre alt. Der als Naturdenkmal ausgewiesene Baum ist ein Zeugnis früherer Landnutzung. Der Baum steht auf einem kleinen Erdhügel.