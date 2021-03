Corona : Lockerungen werden zurückgedreht

Brandenburger Landesregierung reagiert auf steigende Corona-Infektionen

In Brandenburger Landkreisen, die die Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen überschreiten, müssen künftig die Läden wieder schließen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstagabend nach einer Sitzung des Landeskabinetts an. Wenn ein Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen die 100er Marke reisst, w...

