Linke wollen billigere Sozialtickets

Wer als Arbeitsloser eine Monatskarte kauft, zahlt drauf

Arbeitslose, HartzIV-Empfänger und Bedürftige sollen in Brandenburg künftig für weniger Geld mit Bussen und Bahnen unterwegs sein können. Das fordern die oppositionellen Linken in einem Antrag, der am Donnerstag in den Landtag eingebracht wird. „Sozial Bedürftige können in Brandenburg derzeit nur bedingt in Busse und Bahnen einsteigen“, sagte der verk...

