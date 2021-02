Interview : Landtagspräsidentin: „Brauchen Ehrung für Corona-Helfer“

Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) plädiert für ein besonderes Gedenken an die Opfer der Pandemie

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) hat das Amt an der Spitze des Brandenburger Parlaments so profiliert wie kaum eine Amtsinhaberin oder ein Amtsinhaber vor ihr. Benjamin Lassiwe hat mit ihr gesprochen.Wie geht es dem Landtag in der Corona-Pandemie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.