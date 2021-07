Solidarität : Land schickt mehr als 300 Hochwasserhelfer

Feuerwehrleute aus mehreren Kreisen und zwei medizinische Einsatzgruppen sollen unter anderem im Landkreis Ahrweiler helfen

Zur Hilfe in den Hochwassergebieten schickt Brandenburg mehr als 300 Einsatzkräfte für den Katastrophenschutz. Sie seien unterwegs zum Nürburgring in Rheinland-Pfalz, um von dort aus in den kommenden Tagen die Kräfte bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu unterstützen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Potsdam mit. „Deutschland steht zusam...

