Ausstellung in der Lausitz : Kunst von der Drushba-Baustelle

In Eisenhüttenstadt werden Kunstwerke gezeigt, die beim Bau der Erdgastrasse entstanden sind

Eine große hölzerne Kiste im Depot des Kunstarchives Beeskow (Oder-Spree) sorgte für die zündende Idee: Eine Ausstellung über die einstige Kulturkampagne der DDR zum Bau der Erdgastrasse „Freundschaft“ (russisch „Drushba“) wird ab Sonntag in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gezeigt. In der ersten Selbstbedienungskaufhalle, Baujahr 1957/58, der am Reißbret...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.