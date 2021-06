Landesverfassung soll ergänzt werden : Kommt eine Anti-Antisemitismus-Klausel?

Fast alle Landtagsfraktionen wollen Bekämpfung von Judenhass als Staatsziel aufnehmen / AfD spricht von Symbolpolitik

Brandenburgs Landesverfassung soll eine Anti-Antisemitismusklausel bekommen. Am Freitag stellten die Landtagsfraktionen von SPD, CDU, Grünen und Linken sowie die Landtagsfraktion von BVB/Freie Wähler zwei Entwürfe zur Änderung der Landesverfassung vor, die dieses Ziel erreichen sollen. Sie unterscheiden sich in Bezug auf den Antisemitismus nur in Detai...

