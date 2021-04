Arbeitsgerichte in Brandenburg : Koalition hält an Reformplan fest

Offenbar ist deren Richterschaft auch erheblich überaltert.

Brandenburgs Koalition hält an der umstrittenen Reform der Arbeitsgerichte fest. Das ist das Ergebnis einer Anhörung im Rechtsausschuss des Landtags, bei der sich Experten zu den Plänen von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) äußerten, die sieben Arbeitsgerichte auf vier zu reduzieren und Gerichtstage in der Fläche des Landes einzuführen. In einer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.