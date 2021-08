Klimaschutz : Klimaplan soll im Sommer 2022 kommen

Debatte im Landtag: SPD und Grüne unterschiedlicher Meinung beim Datum für den Kohleausstieg

Brandenburgs Kenia-Koalition ist sich beim Klimaschutz nicht einig: In einer „Aktuellen Stunde“ des Brandenburger Landtags zeigten sich am Mittwoch besonders in der Frage des Kohleausstiegs in der Lausitz Differenzen zwischen SPD und Grünen. „Ein früherer Kohleausstieg wäre wichtig“, sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Ricarda Budke. Bisla...

