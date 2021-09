Umwelt : Klimabewegung streikte landesweit

Teilnehmer forderten Brandenburger Klimaplan und Kohleausstieg bis 2030

Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben in Brandenburg Tausende junge Menschen im Rahmen des globalen Klimastreiks für mehr Klimaschutz demonstriert. Im ganzen Land seien rund 6000 Teilnehmer in 21 Städten und Gemeinden bei Mahnwachen und Demonstrationen auf die Straßen gegangen, sagte der Sprecher von Fridays for Future Brandenburg, Filibert Heim, am F...

