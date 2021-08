Erik Stohn im Interview : „Klar, wir sind die Brandenburg-Partei“

SPD-Fraktionschef Erik Stohn reagiert auf die Kritik der Grünen und will das Land im Gleichgewicht halten

Ihre Kritik war deutlich: Die Landesvorsitzende der Grünen, Julia Schmidt, und der Fraktionsvorsitzende der CDU, Jan Redmann, haben sich in den letzten Wochen deutlich zur Rolle der SPD in der Koalition und zu Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geäußert. Im Gespräch mit unserer Zeitung antwortet nun der SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Herr Stohn, was...

